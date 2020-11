Mehdi Jelassi : Un journaliste qui touche 300 dinars justifie nos protestations !

Le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Mohamed Yassine Jelassi était présent ce mercredi 11 novembre 2020, sur le plateau du Midi Show sur les ondes de Mosaïque Fm, pour revenir sur le dernier communiqué du syndicat et la série des mouvements de protestation prévue.

Mohamed Yassine Jelassi a indiqué que les protestations prévues, notamment, la grève générale et la journée de colère nationale, sont parfaitement justifiées. « Il suffit juste de rappeler qu’il y a des journalistes qui touchent 300 dinars, soit un salaire inférieur au SMIC. Les journalistes en Tunisie vivent une situation de précarité flagrante ».

Le président du syndicat a ajouté que la publication dans le Jort de la convention cadre signée il y a deux ans par le gouvernement, figure parmi les principales revendications, « C’est une question clé et primordiale que nous exigeons. D’ailleurs, je viens d’apprendre à l’instant que le Tribunal administratif a rendu son verdict, aujourd’hui-même, appelant à la publication de ladite convention. Maintenant la balle est dans le camps du gouvernement. Il ne peut dire que l’accord a été signé dans la précipitation. Un accord on le signe ou on ne le signe pas. Il n’y a pas d’autre alternative ».

M. Jelassi s’est, également, penché sur la situation délabrée des établissements médiatiques confisqués, assurant que l’Etat ne joue pas son rôle dans leur gestion. « Le matériel de ces établissements s’est détérioré, engendrant la qualité du contenu médiatique. Sans parler des journalistes qui cherchent eux –mêmes les contrats publicitaires en l’absence des commerciaux. C’est une question vitale pour ces établissements qui parviennent à résister malgré leur taux d’endettement élevé, et tout cela grâce aux efforts colossaux des journalistes y travaillant ».

S.H