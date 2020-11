Faouzi Mahdi : Nous avons un problème au niveau du recensement des décès

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, est revenu lors d’une conférence de presse tenue mercredi 11 novembre 2020, sur les derniers développements de la situation épidémiologique en Tunisie.

Il a pointé un problème au niveau du recensement des données concernant les décès des suites du Coronavirus, mentionnant "la multiplicité des sources" comme cause d’erreur.

Faouzi Mahdi a souligné que le ministère œuvrait pour lancer une application informatique permettant de donner des informations exactes et précises notamment en ce qui concerne le nombre des contaminations et des morts, en collaboration avec le ministère des Technologies.

Concernant les déclarations des proches d’un défunt du Covid-19 à Bizerte selon lesquelles une clinique aurait demandé le paiement de 60 millions pour récupérer le corps de leur défunt, le ministre a expliqué qu’il n’était pas possible de délivrer le corps d’un défunt du Coronavirus à sa famille pour des raisons sanitaires et non financières.

Dans son dernier bilan, le ministère de la Santé fait état de quinze décès supplémentaires le 9 novembre (2006 au total), et 1424 cas en plus (72.993 au total). On compte 1524 nouvelles hospitalisations dont 286 admis en soins intensifs et 138 placées sous respirateur.

I.M.