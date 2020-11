Rapport de la cour des comptes - Des partis de gauche dénoncent des élections "Fake News"

Le parti des travailleurs a publié, ce mardi 10 novembre 2020, un communiqué collectif, signé par d’autres partis de gauche, des indépendants et des organisations citoyennes pour revenir sur le rapport de la cour des comptes concernant les élections de 2019. On y retrouve : le mouvement la Tunisie en avant, le parti national démocrate socialiste, le parti Haraket Al Baâth, Al Kotb, le Courant populaire, l’union des forces de la jeunesse, l’Uget, l’union des diplômés chômeurs, la Commission nationale des militants de la gauche et des indépendants.

Les signataires du communiqué ont annoncé le dépôt d’une plainte, dans les prochains jours, pour que les coupables aux violations du système électoral soient punis conformément à la loi. Ils ont estimé que les élections de 2019 ont été bafouées, qu’elles ont enregistré des ingérences étrangères manifestes et confirmées, entre autres, par le rapport de la cour des comptes et qu’elles ne représentent en rien la volonté du peuple. "Des élections fake news (sic)", ont-il écrit dans leur communiqué.

La Cour des comptes a, en effet, axé son rapport sur un point très important en rapport avec les dangers du financement illégal de la campagne présidentielle de 2019. Elle y note une défaillance constatée dans le registre des comptes bancaires des candidats à la présidentielle, notamment au niveau de la Banque centrale, outre l’absence des mesures prises par le ministère des Finances permettant d’interdire le financement étranger des campagnes électorales.

Le Parti des travailleurs avait déjà appelé, dans un communiqué daté du 4 novembre 2019, à ouvrir une enquête concernant "la falsification des résultats des élections présidentielle et législatives".

M.B.Z