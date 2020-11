Journée de colère et série de mouvements de protestation pour les journalistes

Le bureau exécutif élargi du Syndicat national des Journalistes Tunisiens (SNJT) s’est réuni, ce mardi 10 novembre 2020, et a décidé d’observer une série de mouvements de protestation, notamment une journée de colère nationale, une grève générale et un sit-in au siège de la présidence du gouvernement.

Ces mouvements, dont la date sera fixée ultérieurement par le bureau exécutif du syndicat, seront observés à cause des promesses non tenues par le gouvernement, dont la publication de la convention cadre et la convention sectorielle dans le Jort, le paiement des salaires des journalistes des établissements médiatiques confisqués, la régularisation de la situation précaire des établissements médiatiques publics, le recrutement des diplômés chômeurs de l’Ipsi et l’activation des mesures de soutien des établissements médiatiques sinistrés par la pandémie du coronavirus

S.H