Agression policière à Jbel Jloud: Le ministère de l'Intérieur explique

Le ministère de l’Intérieur a rendu public un communiqué mardi 10 novembre 2020 pour revenir sur la vidéo qui avait circulé sur les réseaux sociaux montrant une scène de violence policière.

Sans évoquer les circonstances de l’agression perpétrée par des agents contre un jeune homme accompagné de sa mère dans une voiture, le ministère a affirmé qu’il avait reçu un signalement concernant une bagarre entre un groupe de personnes à Jbel Jloud appelant les forces de l’ordre à les renforcer.

Les forces de l’ordre se sont déplacées sur les lieux avant de découvrir qu’une bagarre a éclaté entre deux usagers de la route dont l’un d’eux a sorti une arme blanche et a agressé l’autre, indique le ministère soulignant que les agents policiers ont répondu à la demande de secours de la victime et ont pu arrêter le délinquant et confisquer son arme.

Soutenant qu’il était intransigeant quant à l’application de la loi, le département de l’Intérieur a affirmé que « cette affaire fait l’objet d’une enquête avec la collaboration de la partie judicaire afin de déterminer les différentes responsabilités ».





I.M