Rapport de la Cour des comptes : Tahya Tounes défend Youssef Chahed

Le parti Tahya Tounes a commenté, dans un communiqué daté de ce mardi 10 novembre 2020, le rapport de la Cour des comptes sur les résultats de contrôle des dernières élections et en particulier les défaillances qui lui sont reprochées.

Ainsi, le parti a noté qu’il avait répondu à l’observation de la Cour des comptes et selon laquelle son candidat à la présidentielle Youssef Chahed, qui était à cet époque chef du gouvernement, aurait utilisé deux bus et une voiture administrative dans le cadre de sa campagne électorale. Et d’affirmer que le candidat n’a pas utilisé une voiture administrative lors de ses déplacements pour sa campagne électorale, et de soutenir qu’il a loué un véhicule à cet effet, un contrat de location faisant foi, toujours selon Tahya Tounes.

Idem pour les bus, il a soutenu qu’ils ont été aussi loués auprès de sociétés de transport publics ou privés.

Le parti n’a pas réagi par rapport aux autres faits reprochés à Youssef Chahed à savoir le fait que 53,27% de ses dépenses ne soient pas justifiées par les documents nécessaires ou qu’il soit le candidat qui a commis le nombre le plus élevé d’infractions sur les réseaux sociaux durant la période du silence électoral à travers des pages non déclarées. Il possède aussi le plus grand nombre de post sponsorisés sur les réseaux sociaux.

