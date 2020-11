Les propositions de Hammadi Jebali à Rached Ghannouchi pour la résolution de la crise dEnnahdha

L’ancien dirigeant et ancien secrétaire général d’Ennahdha Hammadi Jebali a envoyé au président du mouvement Rached Ghannouchi, suite à une série de concertation où on lui proposait de revenir au parti et de reprendre son poste de secrétaire général, une lettre dans laquelle il expose sa vision des choses quant à la gestion de la crise et à la composition du bureau exécutif.

Dans ce document, M. Jebali estime qu’il y a certaines conditions à remplir pour réussir ce projet. Ainsi, il a affirmé que la raison du conflit au sein d’Ennahdha tourne autour d’un seul sujet : la prorogation du mandat du président du parti. C’est pour cela qu’il demande à Rached Ghannouchi d’éclaircir ce point, une fois pour toutes. L’objectif étant d’arrêter les tensions qui ont fait les choux gras des médias et qui ont négativement impacté l’image du mouvement.

L’ancien dirigeant recommande ainsi que le président déclare en public qu’il s’engagera à respecter tous les articles du règlement intérieur, qu’il ne compte amender aucun article et que c’est le congrès qui déterminera l’avenir du parti politique. Pour lui, cette annonce permettra de faire bouger les choses et surtout de retrouver l’image de marque du président et sa crédibilité. Elle permettra surtout de colmater les fissures au sein du parti et de le réunifier, en arrêtant l’hémorragie des retraits et démissions.

Pour la réussite de cette mission, il propose de charger le secrétaire général (lui, si le projet est adopté, ndlr) pour veiller à ceci en lui conférant les prérogatives et la latitude nécéssaires, notamment via la mise en place d’une nouvelle composition du bureau exécutif intégrant de vraies compétences et sans exclusion. L’objectif final étant de sorir le parti de cette crise.

La nouvelle composition définie par Hamadi Jebali comprend notamment lui-même en tant que secrétaire général du parti, Rached Ghannouchi en tant que président, Ali Laârayedh en tant que président du bureau politique, Imed Khemiri en tant que président de bloc parlementaire, Abdelkarim Harouni en tant que du président du conseil de la Choura (sans droit de vote) et Samir Dilou en tant que porte-parole du parti.

Cette composition pourrait être changée, après concertation et accord entre les parties prenantes

S’agissant du congrès, M. Jebali considère que vu la situation sanitaire, plusieurs membres du parti sont convaincus de la nécessité de son report. Mais, il conseille de fixer une nouvelle date pour le congrès, ne dépassant pas la fin de l’année prochaine, par exemple. L’objectif est de rassurer les plus réclancitrants. En outre, les garanties nécessaires devront être fournies aux commissions qui travaillent sur l’organisation du congrés, a-t-il souligné.

Hamadi Jebali propose la création d’un Conseil des sages qui acceuillera les leaders historiques du parti, qui sera régi par le principe de l’intérêt national. Ceci réclamera la révision du statut du parti afin de leur permettre de se porter candidats à de hauts postes dans l’Etat sans être limités à une candidature directe du président du parti.

I.N

Photo retouchée