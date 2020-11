Saïd Aïdi rend hommage à Nissaf Ben Alaya

Le président du parti Beni Watani et ancien ministre de la Santé, Saïd Aïdi a rendu hommage, mardi 10 novembre 2020, au porte-parole du ministère de la Santé, Nissaf Ben Alaya, pour son rôle dans la lutte contre la crise sanitaire en Tunisie.

« L'art est difficile ... j'ai eu l'honneur, je pèse mes mots et je dis bien l'honneur, de collaborer avec une grande dame qui, aujourd'hui confirme tout le bien et la considération que j'ai pour elle. Tel un roseau et avec beaucoup de sagesse, elle peut plier mais ne rompra pas face aux difficultés et aux apprentis sorciers », a-t-il écrit en hommage à Mme Ben Alaya dans un statut Facebook publié aujourd’hui.

Et d’ajouter : « Mon respect sincère au Professeur Nissaf Ben Alaya. Vous êtes de la race des seigneurs qui, s'appuyant sur le savoir et la science, refusent la médiocrité et le confort du pantouflage ou du show off, mais au contraire ont cette humilité en se tuant à la tâche pour le seul bien de la collectivité ».









I.M