Budget de lEtat 2021 - Ghannouchi s'entretient avec des experts financiers

Ridha Chalghoum, Taoufik Baccar, Fadhel Abdelkefi, Habib Karouli, Houcine dimassi et Taoufik Rajhi ont été les invités, ce lundi matin 9 novembre 2020, du président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi qui était accompagné par le président de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire à l’ARP, Haykel Mekki.

Ces spécialistes et experts dans le domaine économique et financier, dont plusieurs ont occupé des portefeuilles ministériels, participent à une conférence organisée par la commission des finances, et qui a pour objectif d’étudier les solutions possibles pour dépasser les difficultés économiques posées par le projet du budget de l’Etat pour 2021.

A cette occasion, M. Ghannouchi a salué les hautes compétences dont dispose notre pays dans les domaines financier et économique et qui jouissent d’une notoriété aux niveaux régional et international, en espérant que cette élite aura un rôle central pour faire face aux difficultés de l'économie nationale et des finances publiques.

Il a, en outre, souligné la nécessité d'accélérer la mise en place des grandes réformes dont la Tunisie a besoin, en considérant que l’ARP avec ses différentes structures, et en particulier la commission parlementaire des finances, est l'espace idéal et le véritable lieu de discussion et d'échange d'idées et d'approches sur les différentes questions et accords relatifs aux plans de réforme et de sauvetage.

I.N