L'UGTT a annoncé, via sa page officielle, ce dimanche 8 novembre 2020, le report de la grève des transports par la fédération générale du transport les 9 et 10 novembre courant, aux 23 et 24 novembre 2020.

La centrale syndicale précise qu’il y a eu une réponse favorable à la plupart des revendications du secteur ajoutant que le report de la grève dépendra de l’application des termes de l’accord.

Rappelons que la fédération générale du transport, relevant de l'Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), avait annoncé la grève de la Transtu, les 9 et 10 novembre à la suite de l’échec des négociations avec les autorités de tutelle.

S.H