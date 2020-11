Kaïs Saïed adresse ses félicitations à Joe Biden

Le président de la République, Kaïs Saïed a adressé une lettre de félicitations au président Joe Biden à l’occasion de son élection à la présidence des USA.

Kaïs Saïed lui a fait part de ses vœux de réussite et de succès dans sa mission afin de conduire le peuple américain vers plus de prospérité.

A cette occasion, le chef de l’Etat a rappelé les relations séculaires entre la Tunisie et les USA, faisant part de sa disposition à les consacrer davantage et à renforcer les perspectives du partenariat stratégique entre les deux pays afin de servir les intérêts des deux peuples amis.

Il a, également, souligné l’appui des USA à la Tunisie pour assurer son processus démocratique et les valeurs communes partagées par les deux pays, basées sur la liberté, la démocratie et la justice, réitérant sa disposition à poursuivre les efforts pour impulser les relations de coopération, d’amitié et de concertation permanente entre les deux pays.

