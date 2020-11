Samir Dilou conteste la journée parlementaire organisée par le PDL

Le député d'Ennahdha, Samir Dilou, a contesté, samedi 7 novembre 2020, la journée parlementaire organisée par le groupe parlementaire du parti destourien libre (PDL).

« La journée organisée par le bloc du PDL pour commémorer le putsch contre Bourguiba dans la salle à laquelle on a donnée une fausse légitimité, est un scandale. Il faut enquêter sur ce scandale et déterminer les responsabilités dans le but d’en finir avec ces pratiques », a-t-il écrit dans un statut publié sur Facebook aujourd’hui.





I.M