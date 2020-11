Joe Biden proclamé 46ème président des Etats-Unis dAmérique

Le candidat démocrate, Joe Biden a été proclamé samedi 7 novembre 2020, 46èmeprésident des Etats-Unis d’Amérique. Après un suspens de plusieurs jours, les opérations de dépouillements prenant du temps puisque les électeurs ont voté massivement par correspondance, Joe Biden a finalement atteint 284 Grands électeurs, soit plus que les 270 requis. La sénatrice Kamala Harris, colistière de Joe Biden, entre dans l’histoire en devenant la première femme, la première personne noire et la première personne d'origine indienne à être élue vice-présidente

Jusque-là, Biden comptait à son actif 264 Grands électeurs, contre 214 pour Donald Trump. Les deux candidats se disputaient les cinq Etats-clés restants : la Géorgie, l’Arizona, le Nevada, la Pennsylvanie et la Caroline du Nord.

Traditionnellement, ce sont les médias américains qui annoncent la victoire d’un candidat avec des projections qui lui sont favorables. Cette fois-ci, l’écart a été tellement minime entre Biden et Trump au niveau de certains de ces Etats, que les médias ont préféré ajourner l’annonce avant de finalement confirmer la victoire.

C’est la Pennsylvanie, avec ses 20 Grands électeurs, qui a donné la victoire à l’ancien vice-président d’Obama.

Fait marquant lors de ces élections historiques, le président sortant avait déjà annoncé sa victoire dès mardi 3 novembre et appelé à mettre fin au décompte des voix. Par la suite, Trump n’a cessé d’évoquer des fraudes, d’alimenter les théories du complot et de demander à ce que les bulletins arrivant par voie postale après la date du 3 novembre ne soient invalidés. Ses équipes ont lancé plusieurs recours. Le président sortant compte aller jusqu’au bout affirmant que les recours judiciaires ne font que commencer et dénonçant une élections « volée ». Traditionnellement aussi, le candidat perdant doit appeler son rival à l’annonce de la victoire pour le féliciter. Il semble que Donald Trump soit déterminé à ne pas concéder sa défaite.

Les Etats disposent d’une période de cinq semaines après le jour de l’élection, la « safe harbor period », afin de résoudre les litiges judiciaires. Au terme de ce délai, qui coïncidera au 8 décembre, les Etats doivent transmettre le résultat final au Collège électoral composé par les 538 Grands électeurs. Ces Grands électeurs désignent officiellement le vainqueur le 14 décembre. Par la suite, le Congrès annonce, le 6 janvier 2021, le nom du nouveau président élu et la cérémonie d’investiture se déroulera le 20 janvier.

I.L.