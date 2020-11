Le ministère de l'Equipement a annoncé, samedi 7 novembre 2020, un changement partiel du trafic routier au niveau de la route X à partir du dimanche 8 novembre, dans le cadre de la réalisation du projet routier reliant la route X avec la route nationale n°10 dans le gouvernorat de Tunis.

Le ministère informe les usagers de la route venant de la route X et la route nationale n° 8 en direction de Charguia 1, centre-ville, lac et la Marsa via l’avenue Yasser Arafet que le tunnel sera fermé afin de parachever les travaux au niveau de la sortie du tunnel devant l’aéroport Tunis Carthage.

Les voitures devront emprunter la voie de droite, du côté du tunnel, durant cinq jours à partir du dimanche 8 novembre 2020.

Les usagers de la route sont appelés à plus de vigilance, ainsi qu'à la réduction de la vitesse.





I.M