Marouen Abassi : Financer le budget, oui, mais tout en étant très vigilant !

Le Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouen Abassi, était présent ce jeudi 5 novembre 2020 à l’ARP pour répondre aux questions des députés concernant la crise économique que traverse le pays.

Marouen Abassi a indiqué que les politiques économiques et financières du pays n’ont pas été menées comme il le fallait, en raison notamment de l’instabilité politique et de l’absence de politiques sectorielles.

« Pour revenir aux interventions qui concernent la politique monétaire, il est vrai que le taux d’intérêt a été augmenté mais cela n’a rien changé concernant le taux d’investissement. Même quand le taux d’intérêt était de 3% le taux d’investissement était en train de baisser, depuis 2004 d’ailleurs. Le vrai problème est lié à la confiance et non aux taux » a souligné le gouverneur.

Marouen Abassi a ajouté que la BCT pourra faire en sorte de financer la loi de finances complémentaire pour 2020 quand le législateur l’aura autorisé à le faire. « Ce n’est pas 2020 qui pose problème, mais il faut faire attention. On découvre ce déficit et on ne peut pas passer la chose ainsi sans la lier aux réformes… On parle beaucoup de l’indépendance de la Banque centrale, or nous n’avons aucun problème à collaborer avec les ministres des Finances, du Tourisme ou du Commerce mais cette coordination ne doit pas durer deux ou trois mois, mais s’étaler sur le temps et là on est véritablement dans un cas de figure où les lois de finances 2020 et 2021 doivent être combinées et posées sur la table afin que nous puissions penser les réformes importantes qu’il faudra engager. Là, la BCT pourra intervenir. Nous sommes là pour financer, mais il est temps de discuter de solutions efficaces dont nous pourrons observer les résultats, de solutions permanentes et non conjoncturelles » a-t-il poursuivi.

La Banque centrale de Tunisie a, rappelons-le, signifié fin octobre, par voie de communiqué, qu’elle était dans l’incapacité de combler la totalité du déficit budgétaire de l’Etat, lequel s’élève à plus de dix milliards de dinars, selon les chiffres avancés par le ministère des Finances. Le gouvernement a ainsi retiré le projet de loi de finances complémentaire pour 2020 après l’avoir déposé à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

M.B.Z