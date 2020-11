Le bloc de la Réforme nationale condamne les insultes de Seïf Eddine Makhlouf

Le bloc de la Réforme nationale a rendu public un communiqué, ce jeudi 5 novembre 2020, pour dénoncer l’agression verbale de Seïf Eddine Makhlouf et ses insultes portant atteinte au bureau de l’ARP et à ses collègues, qu’il a cité nommément, et ce, à la suite de la décision prise par le bureau de l’ARP condamnant son comportement.

Le bloc de la Réforme nationale a fait part de son entière solidarité avec le deuxième vice-président de l’ARP et les membres du bureau visés par la violence verbale du député. Le bloc précise que le comportement du député Al Karama s’élève au rang du crime condamnable par la loi.

Le bloc présidé par Hassouna Nasfi indique que les propos de Seïf Eddine Makhlouf ne feront qu’envenimer la situation et raviver les tensions, appelant le président du Parlement à prendre une position ferme pour mettre un terme à ces dépassements dangereux.

Plus tôt dans la journée, le bureau de l’Assemblée des représentants du Peuple (ARP) a condamné les agissements de Seif Eddine Makhlouf, les considérant comme une violence commise contre ses collègues.

Le député Seif Eddine Makhlouf avait agressé verbalement la députée Abir Moussi et le chef du bloc Tahya Tounes, Mustapha Ben Ahmed, lors la réunion du bureau de l’ARP tenue le 19 octobre.

S.H