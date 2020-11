Loi de finances 2021 : Une série de débats organisés par lIACE

L'Institut arabe des chefs d'entreprises (IACE) organisera une série de débats sur la loi de finances réunissant le ministre des Finances, des membres de l’Assemblée des représentants du peuple, les chefs d’entreprises, des syndicalistes, des professionnels et des associations de divers secteurs et régions.

Le but étant de consolider la coopération entre les secteurs privé et public et de faire ressortir des recommandations concernant la loi de finances 2021 qui reflètent les attentes de tous les acteurs dans les différentes régions.

Les dates de l’événement selon les régions se présentent comme suit :

-Tunis, Ariana, La Manouba, Ben Arous : le 6 novembre, à partir du 10h00.

-Sfax : le 7 novembre, à partir du 10h00.

-Gafsa, Tozeur, Kébili : le 9 novembre, à partir du 17h00.

-Gabès, Médenine, Tataouine : le 10 novembre, à partir du 17h00.

-Sidi Bouzid, Kairouan, Kasserine : le 11 novembre, à partir du 17h00.

-Zaghouan, Nabeul, Bizerte : le 12, novembre, à partir du 17h00.

-Sousse, Monastir, Mahdia : le 13 novembre, à partir du 17h00.

-Béja, Jendouba, Kef, Siliana : le 14 novembre, à partir du 10h00.

I.M