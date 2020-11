L'ARP condamne la violence commise par Seif Eddine Makhlouf

Le vice-président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, Tarek Fetiti a présidé, jeudi 5 novembre 2020, la réunion du bureau de l’ARP consacrée à l’examen des points stipulés dans l'ordre du jour.

Après avoir examiné la correspondance de l’Union interparlementaire concernant la plainte déposée par l’élue Abir Moussi ainsi que les preuves qu’elle avait avancées, le bureau du Parlement a considéré les agissements de Seif Eddine Makhlouf comme violence. Il a donc décidé de condamner ces agissements.

Le député Seif Eddine Makhlouf avait agressé verbalement la députée Abir Moussi et le chef du bloc Tahya Tounes, Mustapha Ben Ahmed, lors la réunion du bureau de l’ARP tenue le 19 octobre.

En réaction, le député Al Karama a proféré des insultes à l’encontre de ses collègues. Comme à son habitude, il a verbalement agressé Abir Moussi la qualifiant de « guenon » et d’ « ordure », mais cette fois il n’a pas manqué de s’attaquer à Mabrouk Korchid, Khaled Krichi, Samia Abbou et Hafedh Zouari. Il les traite de valets à la solde de Abir Moussi et son parti tout en assurant qu’il leur fait don de « papier hygiénique » pour qu’ils y écrivent leur communiqué…

Le bureau de l’ARP a également décidé d’envoyer une correspondance au ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger à propos des menaces guettant le député Majdi Karbai en Italie. Les députés ont exprimé leur solidarité avec les députés qui subissent des menaces alors qu’ils sont en train d’assurer leur mission.

Le bureau a aussi examiné les correspondances envoyées par les ministères de l’Equipement et des Affaires sociales concernant la désignation des députés des commissions sectorielles chargées d’élaborer le plan quinquennal (2020-2025). Il a décidé d’envoyer une correspondance aux chefs des groupes parlementaires afin de désigner leurs représentants au sein de ces commissions.

I.M