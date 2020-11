Lotfi Zitoun: Aujourd'hui ce sont des sympathisants d'Ennahdha qui me traitent de rhinocéros

L’ancien ministre nahdhaoui, Lotfi Zitoun, qui a présenté sa démission du Conseil de la Choura du parti islamiste il y’a tout juste trois jours, a répondu, dans un statut publié ce soir du mercredi 4 novembre 2020, sur les réseaux sociaux, à ses détracteurs qui le traitent notamment de « rhinocéros ».

« Mes détracteurs me traitent ainsi, pour me dénigrer peut-être ou par peur ou à cause de mon poids… les premiers qui ont lancé ce sobriquet sont les sympathisants du Front populaire et il a disparu, puis ceux du CPR et il a disparu, ensuite ceux de Nidaa Tounes et il a disparu… Aujourd’hui, certains sympathisants d’Ennahdha reprennent le flambeau… Pourquoi pas ? » a écrit Lotfi Zitoun, non sans ironie et autodérision.

L’ancien membre de la structure du parti avait souligné qu’Ennahdha s’éloignait de plus en plus de ses objectifs, notamment en matière de modernisation du parti, à cause des conflits organisationnels.

Il avait affirmé que les communiqués publiés par les deux parties en conflit prolifèrent de discours idéologiques alors que l’objectif était d’éloigner la religion des conflits politiques. Il précise que la classe politique a prouvé son échec et qu’Ennahdha, dans un contexte marqué par une crise sanitaire et économique, ne s’intéressait pas aux préoccupations des citoyens, ses dirigeants se contentant de s’entretuer pour des raisons organisationnelles et des postes au sein du parti.

M.B.Z