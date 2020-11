Kaïs Saïed et Giuseppe Conte discutent immigration clandestine

Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte a contacté ce mercredi 4 novembre 2020, le président de la République, Kaïs Saïed pour débattre d’un certain nombre de sujets d’intérêt commun.

La discussion a porté principalement sur la question de la migration clandestine, problème que l’Italie a de plus en plus de mal à gérer surtout en ces circonstances particulières de crise sanitaire.

Le sujet a été longuement débattu, précise un communiqué de la présidence de la République, et le chef de l’Etat a affirmé tout mettre en œuvre pour y remédier. Néanmoins, Kaïs Saïed a rappelé que pour éradiquer ce fléau, il faut en traiter les sources dans un effort commun. « Les solutions sécuritaires seules ne sont pas suffisantes pour résoudre le problème de la migration irrégulière, à moins que ses causes, notamment économiques et sociales, ne soient abordées » a-t-il souligné.

M.B.Z