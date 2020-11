Hichem Mechichi préside une réunion dédiée aux préparatifs de la saison hivernale

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a présidé ce mercredi 4 novembre 2020, une réunion dédiée aux préparatifs de la saison hivernale et qui concerne principalement les régions les plus affectées par les vagues de froid comme Béja, Jendouba, Le Kef, Seliana et Kasserine.

Il a appelé toutes les structures régionales à se préparer et à mettre en place une stratégie d’intervention d’urgence pour prévenir les effets qui pourraient être causés par les fluctuations climatiques dans ces zones.

La réunion s’est achevée par des décisions, dont notamment, la planification de sessions de travail spéciales afin de suivre les préparatifs pour faire face à la vague de froid dans chaque région, en fonction de ses particularités. Il a aussi été décidé de consacrer une séance de travail à la décision de mettre à disposition plus d'entrepôts pour l'Union tunisienne de solidarité sociale dans ces régions pour collecter et distribuer l'aide ainsi que de doubler le nombre d'appareils de chauffage alloués à ces régions de 1 000 à 2 000.

Il a été autorisé de procéder à la remise des clés des logements sociaux prêts à Jendouba et la poursuite du programme de suppression des chaumières pour fournir des logements décents aux plus nécessiteux.

Le chef du gouvernement a enfin appelé le ministère de l'Equipement à placer ces régions parmi les priorités dans le domaine de la construction et de l'amélioration des routes et des infrastructures.

