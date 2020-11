Kaïs Saïed reçoit le rapport de la Cour des comptes sur le financement des campagnes électorales

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mercredi 4 novembre 2020, Néjib Ktari, premier président de la Cour des comptes et président de la Cour de discipline financière.

Néjib Ktari a soumis au chef de l’Etat le rapport du contrôle sur le financement des campagnes électorales pour la présidentielle anticipée et les législatives de l'année 2019 et celui des partis politiques, en plus du vingt-quatrième rapport de la Cour de discipline financière.

Le président de la Cour des comptes a indiqué que le financement des campagnes électorales a manqué de transparence et que des violations ont été constatées au niveau de la légitimité de la collecte des ressources et du paiement des dépenses. Il a ajouté que la cour a soumis des recommandations permettant d’éviter ce genre de manquements à l’avenir.

Le chef de l’Etat a souligné, pour sa part, la nécessité d’organiser les pénalités prévues par la loi car il ne suffit pas de rédiger des lois et de préparer des rapports, mais plutôt que chaque parti assume pleinement ses responsabilités. Il a rappelé l’importance d’un tel rapport « contenant des données avérées issues d’une Cour indépendante qui a contrôlé, en toute neutralité, le financement des campagnes électorales ».

M.B.Z