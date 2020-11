Faouzi Mehdi annonce la mise en place de deux nouveaux hôpitaux de campagne

La situation sanitaire a été au centre d’une conférence de presse tenue ce mercredi 4 novembre 2020 à la Kasbah. A cette occasion le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a fait un topo sur l’état des lieux et les préparatifs du ministère.

M. Mehdi a indiqué qu’il y avait des régions où la situation épidémiologique s’était stabilisé mais où on est au-dessus de la limite fixée : 100 cas de contamination pour 100.000 habitants pendant les derniers 14 jours. Selon lui, il y a aussi des gouvernorats où ce taux a baissé, mais qui demeure relativement élevé.

Le ministre a précisé que le ministère de la Santé était en train de développer les mesures préventives, notamment via des campagnes de sensibilisation incitant les Tunisiens à suivre le protocole sanitaire. Il est aussi en train d’améliorer la prise en charge des malades Covid+ : en les prenant en charge rapidement, à leurs domiciles et dans les hôpitaux locaux. Un effort réalisé en coordination entre les secteurs public, privé et les médecins. L’objectif étant que la situation des contaminés ne se détériore pas, ce qui va permettre d’alléger la pression sur les services d’urgence et de réanimation, précise M. Mehdi.

En outre, il a précisé que le ministère travaille sur le développement de la télémédecine/la téléconsultation. « Nous avons préparé un décret qui sera bientôt publié outre une plateforme qui permettra de faire les consultations rapides », a-t-il assuré. Il a aussi indiqué la prochaine acquisition d'équipements, notamment des concentrateurs d’oxygène aux médecins de première ligne.

S’agissant des capacités hospitalières, Faouzi Mehdi a souligné que les hôpitaux locaux disposent de 268 lits pour les cas Covid+, occupé par 64 malades actuellement. Les hôpitaux régionaux disposent quant à eux de 82 lits de réanimation occupés actuellement par 55 patients et de 515lits d’oxygène occupés par 300 malades. Pour leur part, les hôpitaux universitaires disposent de 153 lits de réanimation occupés par 144 patients et de 579 lits d’oxygène occupés par 427 malades.

L’hôpital de campagne d’El Menzah dispose de 80 lits oxygène occupés par 35 patients.

Le ministre a aussi profité pour annoncer l’intention de mettre en place des hôpitaux de campagne à El Kram et à Sfax et qui ils seront équipés dans les plus brefs délais, selon ses dires.

Selon le dernier communiqué du ministère de la Santé, détaillant les résultats du 3 novembre, 29 nouveaux décès ont été enregistrés. Le nombre des victimes du SARS-Cov-2 grimpe alors à 1512.

Actuellement, 1.389 patients sont hospitalisés dont 252 en soins intensifs.

I.N