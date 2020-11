Mohsen Marzouk à propos des élections américaines : Rien ne va changer pour la Tunisie !

Commentant l’annonce de Donald Trump de sa victoire à l’élection présidentielle américaine, le président du mouvement Machrouû Tounes Mohsen Marzouk a affirmé que « pour la Tunisie, il n’y a rien de nouveau et que notre pays doit travailler durement, studieusement et sans rien attendre de tout ça ».

M. Marzouk a indiqué dans un post Facebook daté de ce mercredi 4 novembre 2020 que Donald Trump a annoncé sa victoire, avant même de gagner et que l’annonce officielle des résultats demandera du temps avec la possibilité de recourir à la justice dans une longue bataille.

Il a précisé que la victoire de Joe Biden est possible mais plus improbable, après les résultats préliminaires de la Pennsylvanie en prenant en considération les votes par la poste.

Pour lui, le changement des présidents américains ne mène pas à un changement majeur des politiques extérieures du pays. Donc, il estime qu’il n’y aura pas de changement dans la politique américaine. Mais certains pays et parties vont perdre beaucoup plus que d’autres.

Mohsen Marzouk pense que la plus grande bataille sera les relations américaines, chinoises et russes. Et de s’interroger sur la situation de la Méditerranée avec la faiblesse de l’Europe et les perturbations de la Turquie. En ce qui concerne la région arabe, il considère que la politique américaine est claire.

Il y a deux jours, le politicien avait fait un parallèle avec les Etats-Unis d’Amérique et l’actuelle course présidentielle, pour tenter d’expliquer aux politiciens tunisiens qu’ils doivent servir la nation avant tout et que ce qui doit différencier les uns des autre doit être uniquement la méthode.

I.N