Le ministère de la Santé prendra en charge les respirateurs acquis par un médecin à Kébili

Le ministère de la Santé va se charger du payement des équipements de réanimation qui ont été acquis par le médecin à Kébili alors qu’il n’avait pas les fonds nécessaires pour le règlement de ces acquisitions, a indiqué ce mercredi 4 novembre 2020 le chef de cabinet du ministre de la Santé, Mounir Al Romdhani.

Dans une intervention au micro de Hamza Belloumi dans son émission La Matinale sur Shems Fm, M. Al Romdhani a soutenu : « Mohamed Ennouri a accompli un acte noble. Il est une compétence des premières lignes du combat contre le Covid-19. Nous avons connaissance des sacrifices qu’il effectue dans la région de Kébili.

Après avoir appris l’achat de ces équipements, le ministère ne permettra pas de compromettre l’un de ses cadres et de le mettre en danger, nous allons prendre en charge ces achats. En outre une enquête sera ouverte pour déterminer pourquoi un médecin est poussé à acheter lui-même des équipements, car au sein du ministère nous avons toute une stratégie pour les achats et la distribution des équipements ainsi que pour combattre le virus ».

Et de marteler : « Nous sommes en train d’acquérir des équipements que ce soit des respirateurs ou des équipements de réanimation. On ne laissera pas les cadres hospitaliers assumer ce poids, c’est la responsabilité de l’Etat et nous sommes prêts pour assumer notre responsabilité ! ».

Pour rappeler les faits, M. Ennouri a commandé des respirateurs pour un montant de 180.000 dinars après que l’un d’eux soit tombé en panne. L’achat s’est fait gré à gré et a été payé par un chèque (mais sans avoir les fonds nécessaires). Les appareils ont été livrés et certains sont déjà opérationnels.

I.N