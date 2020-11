Abdelhamid Jelassi : Ennahdha est un élève moyen dans une classe de paresseux

L’ancien dirigeant au sein d’Ennahdha, Abdelhamid Jelassi, a été l’invité de Hatem Ben Amara, dans l’émission Yaoum Saïd, du mercredi 4 novembre 2020, sur les ondes de la radio nationale. Il est revenu sur le rôle qu’a joué le mouvement islamiste dans la dégradation de la situation du pays depuis la révolution.

Qualifiant Ennahdha d’ « élève moyen dans une classe de paresseux », il a expliqué que le parti, en dépit de tous les efforts déployés, avait échoué à trouver le juste équilibre entre « la normalisation avec l’Etat et la conduite de son changement en interne », alors qu’il avait d’une part une « prédisposition à la révision » et d’autre part, il « traduisait politiquement une réalité sociale ».

« Et pour preuve, ce qu’il s’est passé entre 2014 et 2019 et le consensus que le parti avait trouvé avec Nidaa Tounes. Certes, aucun ne pouvait gouverner seul et c’était d’ailleurs la volonté des électeurs mais la supervision de ce consensus – que je qualifierais de ‘smig politique’ – s’est transformée en une tactique, un jeu de chich bich (dés, ndlr) entre deux personnes (Rached Ghannouchi et Béji Caïed Essebsi, ndlr) », a-t-il indiqué.

Il a affirmé, dans ce sens, que le parti – par ces choix – a largement contribué à la situation actuelle du pays et sur le plan social et sur le plan économique.

« Entre 2014 et 2019, il y a eu plusieurs tournants décisifs. Le premier date d’août 2016, avec la chute du gouvernement de Habib Essid. C’était une grosse erreur », a-t-il avancé.

Abdelhamid Jelassi a ajouté que le problème de la Tunisie – tout au long de ces dix dernières années – n’était ni dans la vision ni dans le programme, mais plutôt dans la volonté et le leadership politique.

« La question que nous devons nous poser est : est-ce que nos partis sont à la hauteur et capables de gouverner ou pas ? », a-t-il conclu.

N.J.