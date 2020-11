Signature dune nouvelle convention entre la Cnam et les médecins libéraux

Une nouvelle convention a été signée, ce mardi 3 novembre 2020, entre la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) et le Syndicat tunisien des médecins libéraux en présence de Mohamed Trabelsi, ministre des Affaires sociales, du président du Syndicat Samir Chtourou et du PDG de la Cnam Habib Toumi.

Le ministre a souligné que cet accord est l'aboutissement d'un marathon de négociations entre les deux parties, soulignant que le gouvernement œuvre à trouver des solutions pratiques pour assurer la pérennité de la Cnam et améliorer ses services aux assurés.

Il a rappelé l'importance de la stabilité des relations contractuelles entre la Cnam et les prestataires de services de santé, notamment en cette période de crise sanitaire et ses répercussions sur les assurés et l’ensemble des citoyens.

Cet accord marquera la reprise des relations contractuelles entre la Cnam et les médecins du secteur privé permattant aux assurés sociaux de pouvoir bénéficier des soins fournis par les médecins conventionnés par la Cnam.





Ainsi, les assurés sociaux affiliés au régime de médecin de famille sont appelés à respecter les procédures suivantes : Respecter le parcours coordonné c'est-à-dire en se référant au médecin de famille (ou médecin traitant pour maladie chronique) selon les procédures en place et payer la part qui leur incombe dans le cadre du régime du tiers payant. Ces assurés ne pourront pas récupérer les honoraires du médecin.

Les assurés qui ont modifié leur régime de soins, à titre exceptionnel, pendant la période du 1er juillet 2020 à fin octobre 2020 peuvent également bénéficier d'un changement vers le régime de leur choix, sans attendre les délais légaux.

