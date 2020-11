Les 4 et 5 novembre : Grève des agents municipaux

La fédération générale des municipalités relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a décrété une grève les 4 et 5 novembre courant dans toutes les régions du pays après l’échec de la séance de réconciliation tenue hier au siège du ministère des Affaires locales et de l’Environnement.

Cette décision a été prise en l'absence de réponse favorable aux revendications des travailleurs, indique le secrétaire général de la fédération générale des agents municipaux, Makrem Amarnia dans une déclaration accordée à Mosaïque FM.

https://content.mosaiquefm.net/uploads/media/media/160439331811_media.mp3

« Les revendications consistent, notamment, en la publication du décret relatif à la prime d’ordures et la prime de nuit, l’augmentation de la prime des frais spécifiques pour l’ensemble des agents municipaux, la révision du Code professionnel et l’amélioration des conditions de travail et les moyens de protection de la santé des agents municipaux », précise-t-il.

