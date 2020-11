Mohsen Marzouk à propos de l'élection américaine : Tout est possible !

Faisant un parallèle avec les Etats-Unis d’Amérique et l’actuelle course présidentielle, le président du mouvement Machrouû Tounes, Mohsen Marzouk a tenté d’expliquer aux politiciens tunisiens qu’ils doivent servir la nation avant tout et que ce qui doit différencier les uns des autre doit être uniquement la méthode.

Dans un post Facebook, M. Marzouk a ainsi affirmé : « L’élection présidentielle américaine se tient demain et bien que la moitié des électeurs ont voté tôt, tout est possible : Donald Trump peut gagner Joe Biden aussi. Dans le monde arabe, il y a ceux qui espèrent que M. Trump gagne et ceux qui espèrent que M. Biden gagne, selon des intérêts contradictoires. Dans tous les cas, et quel que soit le vainqueur, les intérêts stratégiques majeurs des Etats-Unis demeureront la base de la politique de deux candidats. Leur désaccord est sur la manière de servir ces intérêts.

C'est une leçon que nos dirigeants devraient apprendre. Servir l'intérêt national est la base de la politique étrangère et intérieure. Nous pouvons nous adapter aux changements, mais la boussole doit pointer toujours vers la patrie.

Par conséquent, quel que soit le prochain président américain, les Etats-Unis continueront à travailler pour leurs intérêts. Pour nous, la question est de savoir quand notre politique étrangère sera-t-elle reconsidérée pour s'adapter aux changements mondiaux sans négliger que l'essence réside dans le fait de servir seulement l'intérêt national ?».

