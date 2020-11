La lettre de Kaïs Saïed à Abdelmajid Tebboune

Le président de la République, Kaïs Saïed, a adressé, hier, samedi 31 octobre 2020, un message de félicitations au président algérien, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion du soixante-sixième anniversaire de la révolution algérienne dans lequel il a fait part de ses sincères félicitations et de ses vœux pour une bonne santé.

Dans ce message, le chef de l'Etat a rappelé les sacrifices et les épopées du peuple algérien pour retrouver sa liberté et construire son État indépendant, ajoutant que cette occasion rappelle fièrement les étapes rayonnantes du militantisme historique commun des deux pays, qui sera toujours une source d'inspiration et de motivation.

Le président de la République a renouvelé sa détermination à poursuivre la concertation et la coordination permanente entre la Tunisie et l'Algérie, et à œuvrer pour hisser la coopération entre les deux pays aux plus hauts rangs, et sa volonté de consolider davantage les liens de fraternité entre les deux peuples frères, afin de concrétiser leurs aspirations à plus d'intégration, de solidarité et de partenariat.

S.H