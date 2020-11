Radès et Ezzahra : Les restaurateurs autorisés à assurer la livraison à partir de 16h

La commune de Radès a rendu public un communiqué, hier, samedi 31 octobre 2020, autorisant les restaurateurs à assurer la livraison à domicile, entre 16h et l’heure du début du couvre-feu, à savoir 20h en semaine et 19h le weekend.

Radès emboite ainsi le pas à la commune d'Ezzaha qui a annoncé il y a deux jours avoir autorisé les restaurateurs à assurer les livraisons après 16h, via des autorisations.

Cette décision a été prise en réponse aux revendications des professionnels à la suite des mesures gouvernementales, en rapport avec la fermeture des cafés et des restaurants à partir de 16h. Les communes ont, toutefois, appelé les restaurateurs à fermer leurs portes à partir de 16h.

Le gouvernement avait décidé le durcisement des mesures anti-Covid en décrétant la fermeture des cafés et restaurants à partir de 16h, tout en respectant la capacité de 30% dans les espaces fermés et 50% dans les espaces ouverts ainsi que l'organisation de campagnes de contrôles dans toutes les délégations et fermetures des espaces contrevenants.

S.H