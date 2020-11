Kaïs Saïed sentretient avec Emmanuel Macron

Le président de la République, Kaïs Saïed, a eu, ce samedi 31 octobre 2020, un appel téléphonique avec le président français, Emmanuel Macron, durant lequel ont été abordées les relations bilatérales entre les deux pays.

Il a également été question des attentats terroristes qu’a connus la France, dont le dernier tout récemment à Nice. Le chef de l’Etat a souligné à ce propos, que la Tunisie condamne toute sorte de violence et de terrorisme précisant qu'il ne fait aucun doute que certaines parties veulent semer la confusion dans de nombreuses sociétés, y compris la société française, et que cela n’a rien à avoir avec l’islam.

Les deux présidents ont également évoqué la question de la migration irrégulière et les solutions à trouver ensemble pour faire face à ce phénomène. Le communiqué de la présidence de la République conclut sur cette phrase : " Nombreux sont ceux qui se dissimulent derrière l’islam alors qu'ils sont recrutés dans le seul but de nuire à l'islam et de semer la discorde entre les peuples et les nations".

