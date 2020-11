Macron : Les réactions du monde musulman sont dues à des contrevérités

Le président français, Emmanuel Macron a donné une interview à la chaîne qatarie Al Jazeera, ce samedi 31 octobre 2020, à la suite des manifestations contre la France dans certains pays musulmans.

Emmanuel Macron a dit comprendre qu’on puisse être choqué par des caricatures, affirmant que celles-ci n’ont pas été publiées par le gouvernement, mais par des journaux libres et indépendants. Défendant le modèle français tout en tentant d’apaiser les tensions, Emmanuel Macron assure que les réactions dans le monde musulman sont dues à des contrevérités et notamment parce que des gens ont cru comprendre que, lui, était favorable à ces caricatures. Il ajoute qu’il est favorable à ce que des personnes, des journalistes, puissent écrire et dessiner librement en France, parce que c’est un droit et que cela fait partie intégrante des libertés du pays.

Pour le président français, cela n’est en aucun cas une atteinte à l’islam, puisque les journaux font aussi la caricature des hommes politiques et de toutes les autres religions.

I.L