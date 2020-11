Hichem Mechichi : Lattentat de Nice est lâche et barbare

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, s’est entretenu ce samedi 31 octobre 2020, avec le ministre de la Justice, Mohamed Boussetta, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi et le ministre de l’intérieur, Taoufik Charfeddine.

La réunion a été consacrée à l’attentat perpétré jeudi dernier à Nice, en France, et qui a fait trois victimes assassinées dans une église par un jeune Tunisien clandestin.

Le chef du gouvernement a vivement condamné cet acte qu’il a qualifié de « lâche et barbare », appelant les ministres de la Justice et de l’Intérieur à accorder la plus grande attention à l’enquête sur les circonstances de l'opération terroriste et les éléments qui auraient pu contribuer à sa planification et à sa mise en œuvre. Il leur a aussi demandé d’apporter le soutien et une coopération sans réserve aux services français.

M.B.Z