« Lhomme qui a vendu sa peau » de Kaouther Ben Hania sacré meilleur film arabe au GFF

« L’homme qui a vendu sa peau », (The man who sold his skin) de Kaouther Ben Hania a remporté, hier, vendredi 30 octobre 2020, le prix du meilleur long métrage de fiction arabe au festival El Gouna en Egypte.

Le film raconte l’histoire de Sam Ali, un jeune syrien, sensible et impulsif, qui s'est enfui au Liban pour échapper à la guerre en Syrie. Sans statut juridique, il ne peut pas obtenir de visa pour se rendre en Europe, où vit sa bien-aimée Abeer. À Beyrouth, il rencontre Jeffrey Godefroi, un célèbre artiste américain avec qui il conclut une étrange affaire qui changera à jamais sa vie.

M.B.Z