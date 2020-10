Chiheb Ben Ahmed, nouveau PDG du Cepex

Chiheb Ben Ahmed vient d’être nommé président directeur général du Centre de promotion des exportations (Cepex), a annoncé, ce mardi 27 octobre 2020 le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Auparavant, il était PDG de la société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) du 29 avril 2020 jusqu’à la nomination de Belgacem Tayaa à sa tête le 23 octobre dernier.

Chiheb Ben Ahmed était ministre du Transport dans le gouvernement de Mehdi Jomâa, avant de rejoindre le groupe Poulina au sein duquel il devient directeur général de Mont Blanc.

Il avait occupé plusieurs postes importants au sein du groupe Tunisair. En 2011, il devient représentant général de Tunisair en Égypte, avant de devenir, l'année suivante, directeur général adjoint de Tunisair, directeur général et président du conseil d'administration de Tunisair Handling et directeur général de Aisa-Tunisair. En 2013, il devient également directeur général et président du conseil d'administration de Tunisair Technics.

M. Ben Ahmed avait décroché son baccalauréat en 1985 puis, en 1991, son diplôme d'ingénieur principal en génie électrique à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis (ENIT) où il obtient, en 1992, un diplôme d'études approfondies en télécommunications. En 1999, il obtient son doctorat en génie électrique, option télécommunications, de l'ENIT et de l'université Monmouth.

I.N