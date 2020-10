Suspension de la décision d'arrêt d'activités, suite à la hausse de la prime de collecte de lait

Un accord a été trouvé, lundi 26 octobre 2020, en ce qui concerne la prime de collecte de lait, a annoncé l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), dans un communiqué daté de ce mardi 27 octobre 2020.

Il a été décidé d’augmenter la prime de collecte de lait de dix millimes avec un effet rétroactif à partir du 23 août dernier ainsi que de verser la prime du premier trimestre 2020 dans une semaine.

Ainsi, la Chambre nationale des centrales de collecte de lait a annulé ses mouvements de protestation prévus dès la fin de ce mois : un arrêt de la collecte de lait pendant trois jours successifs les 27,28 et 29 octobre courant outre un lockout ouvert à partir du 3 novembre 2020.

Notons que la séance de travail s’est tenue la veille au ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et a réuni la chef de cabinet Salwa Kefi Khiari, le président de la chambre Hamda el Ifi et le trésorier Othman Ajroudi outre les DG du Groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait (GIVLait) et de l’Office de l'élevage et des pâturages.

I.N