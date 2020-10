Phosphate - Abdellatif Mekki : A quand la fin de cette honte ?

“A quand la fin de cette honte ?”. C’est ainsi que l’ancien ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a commenté la décision de l’Etat d’importer du phosphate.

“Dans un pays qui produit et exporte le phosphate et ses dérivés, nous sommes aujourd’hui obligés d’en importer soixante mille tonnes pour se préparer à la saison agricole”, a-t-il écrit sur sa page Facebook, lundi 26 octobre 2020.

La Tunisie - autrefois un des exportateurs mondiaux de ce minerai utilisé comme engrais par les agriculteurs - importera, pour la toute première fois dans son histoire, des milliers de tonnes de phosphate. Et pour cause, des blocages incessants sur les sites de production. Ce secteur clé de l'économie tunisienne et un des plus gros employeurs du pays, est en proie, depuis la révolution, aux inconstances des locaux désireux d’intégrer à tout prix la Compagnie de phosphate de Gafsa (CPG) et aux revendications interminables des travailleurs.

Il y a de cela deux semaines, le transport du phosphate vers les usines du Groupe chimique tunisien a été interrompu à coup de sit-in pour, enfin, reprendre le 16 octobre après que les agents de la société des travaux ferroviaires aient décidé de mettre un terme à leur contestation.

La production du phosphate a, elle, légèrement, augmenté au mois de septembre avec une moyenne de dix mille tonnes de phosphate par jour, après une interruption totale en juin du fait du sit-in organisé par des chômeurs de la région sur le site de Redeyef.

N.J.