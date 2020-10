Kamel Ben Naceur distingué aux SPE Technical Awards

L’ancien ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Mines - dans le gouvernement Mehdi Jomâa - , Kamel Ben Naceur a été distingué par le prix de la durabilité et de l'intendance dans l'industrie pétrolière et gazière (Sustainability and Stewardship in the Oil and Gas Industry Award) lors d’une cérémonie virtuelle organisée par la Society of Petroleum Engineers (SPE).

Les SPE Technical Awards récompensent des réalisations novatrices ou des contributions exceptionnelles à l'avancement du secteur du génie pétrolier.

Actuellement président directeur général de Nomadia Energy Consulting, Kamel Ben Naceur apporte son expertise sur les politiques énergétiques durables, l'économie et les perspectives énergétiques mondiales et régionales.

Membre de la SPE depuis 1985, il occupe la fonction de directeur technique du Management et de l’Information au sein du conseil d'administration de l’organisation. .

Il préside, également, différents comités de la SPE.

