Réunion entre Rached Ghannouchi et une délégation du SNJT

Le président du Parlement Rached Ghannouchi a reçu, ce lundi 26 octobre 2020, une délégation du Syndicat national des Journalistes tunisiens (SNJT), composée du président du syndicat Mehdi Jelassi, de sa vice-présidente, Amira Mohamed et des deux membres du bureau exécutif, Abderraouf Bali et Ramzi Afdhal.

Le président du syndicat, Mehdi Jelassi a indiqué que les journalistes attendent le soutien du Parlement pour l’appui des libertés et la consolidation des législations garantissant la préservation des acquis du secteur afin de mettre un terme à sa situation précaire. Il a ajouté que le nouveau bureau du syndicat est engagé à agir en toute indépendance et loin des considérations idéologiques et politiques selon des objectifs clairs et précis. Mehdi Jelassi a assuré que le secteur des médias est délicat, ce qui rend difficile le passage de toute initiative pouvant lui porter atteinte.

Pour sa part, le président du Parlement a renouvelé son engagement personnel à soutenir en permanence la liberté de la presse et de l’expression, et son encouragement de toute initiative susceptible de préserver cette liberté. Rached Ghannouchi a fait part de son soutien à l’action du syndicat, précisant que le dialogue est l’unique solution permettant de dépasser tous les conflits.

D’autre part, il a indiqué que le gouvernement doit impérativement publier dans le Jort la convention cadre collective signée depuis janvier 2019, assurant son rangement du côté des journalistes pour la mise en application de leurs revendications, dont, le recrutement des diplômés de l’IPSI, la lutte contre l’emploi précaire des journalistes, l’application des mesures décidées en faveur des établissements médiatiques pour faire face aux répercussions du Covid et la consolidation de l’action commune et le consensus autour du projet de loi d’instance constitutionnelle de la communication audiovisuelle.

S.H