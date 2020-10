Rached Ghannouchi ne soutient pas Wadii Jari, selon Yassine Ayari

Aucun soutien ne sera accordé de la part du président du Parlement, Rached Ghannouchi, au président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadii Jari.

C’est ce que le député de Amal et Âamal, Yassine Ayari, a annoncé, lundi 26 octobre 2020, sur sa page Facebook.

“(...) En ce qui concerne Wadii Jari, j’ai demandé la levée de tout appui politique. Il (le président du Parlement, ndlr) a affirmé qu’il ne le soutenait sous aucune forme que ce soit”, a-t- écrit sur le réseau social en résumé de sa rencontre avec le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Dimanche, la Fédération tunisienne de football a annoncé avoir déposé une plainte contre Yassine Ayari pour formation d’une coalition visant à porter atteinte aux individus, diffamation sur les réseaux sociaux et accusations non fondées contre la FTF et son président.

Le député a accusé Wadii Jari de “mauvaise gestion” et de “mise en danger de la vie d’autrui” dans une correspondance officielle adressée au ministre de la Jeunesse et des Sports appelant à la destitution du président de la FTF.

N.J.