Taboubi : Il faut protéger les journalistes des pressions des lobbys financiers et politiques !

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, ce mardi 20 octobre 2020, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, abordant la difficulté de la situation sociale due à la difficulté économique, mais aussi aux répercussions de la situation politique.

La rencontre a permis de discuter des projets de loi organisant de secteur audiovisuel. Le chef de l’Etat a assuré qu’il est nécessaire de mettre l’accent sur la réalisation des attentes du peuple et ses aspirations à l’emploi, la liberté et la dignité. Et d’ajouter que la souveraineté de la Tunisie et sa sécurité nationale doivent passer en premier lieu.

Le président de la République a précisé que toutes les tentatives de retour en arrière seront vaines, soulignant son souci de garantir les libertés et l’application de la constitution.

Pour sa part, Noureddine Taboubi a souligné l’importance d’impliquer toutes les parties concernées lors de l’élaboration d’un projet de loi et ce, pour renforcer le processus démocratique en Tunisie. Il a, en outre, mis l’accent sur la nécessité de protéger les journalistes des pressions des lobbys financiers et politiques.

