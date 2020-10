Levée de la plénière consacrée à lamendement du décret-loi 116

La plénière consacrée, ce mardi 20 octobre 2020, à l’examen du projet de loi amendant le décret-loi 116 relatif à l’audiovisuel a été levée il y a quelques minutes.

L’examen du projet d'amendement déposé par Al Karama a été reporté à une date ultérieure.

Plusieurs journalistes se sont rassemblés devant l’Assemblée depuis ce matin, pour protester contre l’initiative proposée par le bloc Al Karama pour l’amendement du décret-loi 116 sur l’audiovisuel.

Les manifestants criaient des slogans appelant à préserver l’indépendance des médias. De nombreuses affiches ont été levées tout autour de la place : « L’amendement du décret 116 ne doit pas passer » ; « Un député du peuple et non d’une chaine TV » ; « Non à l’argent politique ! ».

Trois blocs parlementaires ont décidé hier de boycotter la plénière dédiée à la proposition de loi, si la réunion du bureau de l’assemblée- prévue aujourd’hui- maintient le passage de cette proposition de loi au vote. Ces blocs sont : le bloc démocrate, le bloc de la Réforme nationale et le bloc Tahya Tounes.

Les trois blocs ont dénoncé aujourd'hui une falsification révélant que certains députés ont découvert que leurs noms ont été ajoutés à la liste de ceux ayant approuvé la décision des mesures exceptionnelles, prise le 7 octobre 2020, alors qu’ils n’étaient pas présents à la réunion. Ainsi, les trois blocs appellent à l’ouverture d’une enquête à propos de cette affaire de falsification.

Le président de la République, Kaïs Saïed, a, lui, mis en garde contre toute initiative législative susceptible d’enfreindre la Constitution ou encore répondre aux intérêts des lobbies politiques et médiatiques, renouvelant sa détermination à garantir la liberté de la presse et de l’expression, et rappelant son soutien aux journalistes intègres.

M.B.Z