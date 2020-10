Grand-Tunis : Lhoraire du couvre-feu na pas été modifié

L’horaire du couvre-feu n’a pas été modifié a affirmé, ce mardi 20 octobre 2020, le gouverneur de Tunis, Chedly Bouallègue, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM.

Une rumeur persiste depuis hier et a été largement partagée sur la toile. De nombreux internautes pensent donc que le couvre-feu est désormais instauré à 20h or il n’en est rien, l’horaire du couvre-feu, dans le Grand-Tunis, demeure inchangé, soit de 21h à 5h du matin en semaine et de 19 h à 5 h du matin le week-end

M.B.Z