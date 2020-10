Signature de laccord régularisant la situation des ouvriers de chantier

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi et le secratiare général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, ont présidé ce mardi 20 octobre 2020, la cérémonie de signature de l’accord sur la régularisation définitive de la situation des ouvriers de chantier.

Le dossier est demeuré en suspens depuis 2011, malgré un accord précédemment signé en décembre 2018. C’est donc aujourd’hui une signature « historique » dont se félicite l’Union syndicale.

Hichem Mechichi a estimé que la signature de cet accord est l'aboutissement d'un important processus de dialogue pour traiter des questions les plus importantes soulevées dans le secteur de la fonction publique, ajoutant que la concertation et la coopération étaient les principales caractéristiques du rapport entre le gouvernement et l'UGTT lors du traitement de ce dossier.

De son côté, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a salué les efforts du gouvernement pour parvenir au règlement de ce dossier épineux, considérant qu’il s’agit d’un pas en avant sur la voie du partenariat entre le gouvernement et l’Union syndicale, qui consacre la stabilité sociale et rompt avec les formes de travail précaire.

Cet accord permettra le règlement du statut d'environ 31.000 ouvriers régionaux et agricoles. Cela se fera sur trois étapes, les ouvriers qui ont 55 ans pour commencer, puis les ouvriers de plus de 55 ans et enfin les plus de 45 ans.

M.B.Z