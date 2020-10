City Cars : chiffre daffaires en hausse pour les neuf premiers mois de 2020

City Cars, concessionnaire de la firme automobile coréenne Kia Motors en Tunisie, affiche des chiffres au vert pour les neuf premiers mois de 2020 avec des revenus totaux de l’ordre de 163,55 millions de dinars (MD) en hausse de 14,8% par rapport à un an auparavant. Et ce en dépit d’un arrêt total des activités de la société durant les six semaines de confinement décrété par les autorités. La marque Kia s’est accaparé la 1ère position du classement des Véhicules Légers ainsi que des Véhicules Particuliers avec des parts de marché respectives de 10,2% et de 13,5%.

Au 3ème trimestre 2020 comparativement à un an auparavant, son chiffre d’affaires a progressé de 24,2% passant de 56,51 MD à 70,18 MD.

Les produits placements ont enregistré une hausse de 7,8% pour se situer à 2,95 MD fin septembre 2020, et ce en malgré la baisse importante des taux de rémunération de ces placements en 2020.

A fin septembre 2020, la trésorerie nette s’est élevée à 41,73 MD contre 26,59 MD une année auparavant (+57%). La masse salariale a augmenté de 7,5% pour atteindre 1,90 MD pour cette même période.