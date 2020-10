Les avocats se positionnent contre le projet damendement du décret-loi 116

L’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat) a appelé, dans un communiqué daté de ce mardi 20 octobre 2020 et signé par son bâtonnier Brahim Bouderbala, les députés à ne pas voter pour le projet de loi d’amendement du décret-loi 116 présenté par Al Karama.

Il a également exprimé son étonnement face à la décision du gouvernement de retirer le projet de loi relatif à l’audiovisuel pour ouvrir la voie au projet d’amendement alors qu’il est anticonstitutionnel et ne répond ni aux attente du peuple ni au secteur.

L’organisme a mis en garde contre l’amendement de ce projet, qui va permettre à ceux ayant un pouvoir financier et des moyens de pression de gouverner le paysage médiatique tunisien, en propageant plus de chaos ouvrant la voie à des médias qui ne sont pas soumis aux principes de la transparence et de l’indépendance.

L’Onat a profité de l’occasion pour exprimer son soutien aux journalistes et à leurs médias dans leur revendication aux élus : refuser l’initiative et examiner le projet de loi retiré.

