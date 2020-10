193ème anniversaire du drapeau tunisien

Le drapeau tunisien fête ce mardi 20 octobre 2020 son 193ème anniversaire. L’occasion pour Business News de revenir sur les spécificités de la bannière rouge et blanche nationale.

La loi organique n°99-56 du 30 juin 1999 stipule que le drapeau tunisien a la forme d’un rectangle de couleur rouge dont la largeur est égale aux deux-tiers de sa longueur. Au milieu du drapeau est tracé un cercle blanc dont le diamètre est égal au tiers de la longueur du rectangle et dont le centre est situé sur le point d’intersection des diagonales du rectangle.

Dans le cercle est tracée une étoile rouge de cinq branches dont le centre est situé sur la médiane horizontale, à la droite du centre du cercle, et à une distance égale au trentième de la longueur du drapeau dans le sens opposé au côté attaché à la hampe.

Les extrémités des branches de l’étoile sont déterminées par un cercle imaginaire ayant pour centre celui de l’étoile, son diamètre étant égal à 15 % de la longueur du drapeau. Les branches sont équidistantes, l’extrémité de l’une d’elles étant située sur la médiane horizontale du drapeau, à la gauche du centre du cercle.

L’étoile est entourée du côté de la hampe d’un croissant rouge constitué par l’intersection de deux arcs, un arc externe ayant pour centre celui du cercle, et dont le diamètre est égal au quart de la longueur du drapeau, et un arc interne ayant pour centre celui de l’étoile et dont le diamètre est égal au cinquième de la longueur du drapeau.

En haut du drapeau destiné au président de la République est inscrite en caractères dorés l’expression « pour la patrie » (en caractères arabes). Le drapeau est attaché à une lance à pointe dorée sur laquelle sont gravés le cercle, l’étoile et le croissant et sur laquelle est fixé un lacet où figure un petit drapeau.

Comme on le remarque, à la lecture de cette loi, le drapeau tunisien est mal utilisé par plusieurs départements ministériels, y compris la présidence du gouvernement.

En effet, on remarque l’utilisation du drapeau destiné à la présidence de la République où l’on voit le petit drapeau et le doré entourant l’étoile et le croissant. Si l’on cherche à coller à la loi et au drapeau original, ces départements ministériels ne devraient utiliser que le drapeau en rouge et blanc sans le doré qui n’existe d’ailleurs pas dans la Loi.

Quoi qu’il en soit, joyeux anniversaire à notre drapeau.

R.B.H