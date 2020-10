Wadiî Jari : La suspension du CS Chebba était douloureuse, mais inévitable !

Le président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadiî Jari a été présent, ce soir du lundi 19 octobre 2020, sur le plateau d'Attessia Sport, pour revenir sur la polémique concernant la décision de suspendre le Croissant sportif Chebien (CS Chebba).

Après avoir écouté les interventions des chroniqueurs, Wadiî Jari a indiqué qu’il a pris cette décision à contrecœur, assurant qu’il était dans l’obligation d’appliquer la loi.

« Au début, ma relation avec le président du CS Chebba, Taoufik Mkacher, était excellente. A l’époque, il avait même soutenu ma candidature pour être chef de gouvernement. Cela dit, tout a basculé en février, à la suite du match opposant son équipe au Club africain. Taoufik Mkacher contestait un penalty et ce n’était pas très pertinent. Depuis, il a débuté sa campagne d’insultes et de dénigrement sur les réseaux sociaux. Tenant compte de la récurrence des statuts qu'il a publiés, la ligue a infligé des amendes à l’équipe. Conformément aux dispositions de la loi, l’équipe se doit de payer ses amendes, qui s’élèvent dans le cas de figure à 180 mille dinars. L’absence de règlement implique la suspension de l’équipe. C’est une décision douloureuse, mais que nous devions prendre. Dans cette affaire, Taoufik Mkacher a signé l’arrêt de mort de son équipe », explique Wadiî Jari.

Le président de la FTF a ajouté que le bureau de la fédération a adressé plusieurs préavis au CS Chebba, soulignant que l’équipe avait refusé de payer ses amendes. Dans ce contexte, il a indiqué que la procédure d’échelonnement concerne les dettes et non les pénalités. « Nous avons des lois que nous tenons à appliquer. Céder à la pression de la rue va consacrer l’anarchie et l’impunité ».

Rappelons que la décision de suspendre le CS Chebba a déclenché une vive tension dans la région et a engendré la démission du conseil municipal de la région. Cette décision, qui a créé des tensions dans tout le pays, signerait la fin de ce club sur le plan sportif alors qu’il a fait des efforts importants pour accéder à la première ligue.

S.H