Hichem Mechichi retire le projet de loi de laudiovisuel, le SNJT s'indigne !

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a retiré ce lundi 19 octobre 2020, le projet de loi relatif à l’audiovisuel et soumis par l’ancien gouvernement. Le Bureau de l’ARP a, de son côté, fixé à demain, 20 octobre, la plénière pour l’examen du projet d’amendement du décret 116 proposé par Al Karama.

Le SNJT a condamné la décision du chef du gouvernement, estimant qu’il s’agit d’un geste irresponsable qui nuit au principe de continuité de l'État et contredit les engagements du gouvernement et les obligations de l'État tunisien de soutenir la législation relative à la liberté de la presse et de la communication audiovisuelle.

« Le chef du gouvernement se montre ainsi complice avec les parties qui bénéficient de l’amendement du décret 116 et participe à instaurer l’impunité envers les chaînes illégales qui parlent au nom de la Troïka parlementaire afin d’atteindre des objectifs politiques et clientélistes étroits qui n'ont rien à voir avec l'intérêt du pays et celui de la scène médiatique en Tunisie » a souligné le syndicat. Il a appelé les journalistes à se rendre en masse demain devant l’Assemblée pour s’opposer au projet, précisant qu’il se tient prêt à mener des mouvements de protestation qui peuvent aller jusqu'à la grève générale.

Al Karama a soumis une initiative législative portant sur l’amendement du décret 116 de 2011 qui régule la liberté de la communication audio-visuelle et en particulier sur le renouvellement de la composition de l’instance Haica à travers l’élection de ses neuf membres par le Parlement à la majorité des voix.

L’initiative d’Al Karama prévoit également de supprimer les licences, jusque-là obligatoires, pour la création des chaînes TV et radios pour les remplacer par une simple déclaration.

La proposition de la loi, qui est soutenue par Qalb Tounes et Ennahdha, ne devrait pas passer. Suite à la grosse polémique et à la levée de boucliers de toutes les instances dirigeantes du secteur, aussi bien nationales (SNJT, Syndicat de l’Information, Haica, FTDJ…) qu'internationales (FIJ), les dirigeants d’Ennahdha auraient décidé de ne pas voter la proposition, selon une source informée.

M.B.Z